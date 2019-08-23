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23 августа 201910:02

Дадашев награжден медалью Евразийской федерации бокса посмертно

Global Look Press

Российский боксер Максим Дадашев посмертно был награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса. Награду от EBP получили менеджер погибшего россиянина Эгис Климас и тренер россиянина Бадди Макгирт.

Медаль Дадашеву была вручена накануне второго конгресса ЕВР, который пройдет в Челябинске с 23 по 24 августа. "Мы скучаем по Максиму. Пусть бог хранит его и поможет его семье", – цитирует американца Макгирта РИА Новости.

Напомним, что 19 июля Дадашев проиграл пуэрториканцу Субриэлю Матиасу. Поединок был прерван после 11-го раунда. После боя 28-летний россиянин потерял сознание. Позже он умер в больнице.

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