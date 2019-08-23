На иркутской таможне задержали партию разделочных досок с портретом Гитлера

Иркутские таможенники задержали партию разделочных досок из Китая, на которых был нанесен портрет Адольфа Гитлера и нацистская символика, сообщается на сайте Сибирского таможенного управления.

В предназначавшейся для продажи в Красноярске партии находилось 639 деревянных досок, на 320 из них, помимо чашки с кофе и надписи Coffee, были нанесены изображения почтовой марки красного цвета с портретом Гитлера, а также круглого штампа с орлом и крестом и надписью Deutsche Luftpost 1024. Из-за использования запрещенной в России символики доски были конфискованы.

Представители фирмы-импортера были удивлены не меньше таможенников, поскольку, по их словам, такого рода товар у китайских партнеров не заказывали. Суд признал отсутствие умысла на совершение правонарушения и не стал наказывать компанию.

Доски пока что отправлены на склад, в ближайшее время они будут уничтожены.