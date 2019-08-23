Башкирские депутаты предлагают освободить учителей от бумажных хлопот

Башкирские депутаты предлагают освободить учителей от "бумажек". По мнению парламентариев, слишком много времени у педагогов уходит на составление различных отчетов и заполнение бумаг. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Чтобы изменить ситуацию, депутаты Госсобрания планируют внести соответствующие поправки в федеральный закон "Об образовании". В данный момент идет сбор и анализ предложений по данному вопросу.

Кстати, временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров уже высказывался на эту тему. По его мнению, нельзя превращать учителей в методистов. Их главная задача — выполнение педагогических обязанностей. Бумажной волокитой должны заниматься специально существующие контролирующие ведомства.