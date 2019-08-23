В Приморье вода ушла из подтопленных домов

В Приморье не осталось подтопленных домов. По состоянию на 23 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, остаются подтопленными порядка 200 придомовых территорий.

Все социальные объекты и образовательные учреждения работают в штатном режиме. В Уссурийском городском округе и в Октябрьском районе продолжают функционировать два пункта временного размещения. На реках паводковая ситуация стабильная.

Как информирует "Вести Приморье", дожди, которые идут в настоящее время в крае, обусловили подъемы уровня рек без разливов и затоплений. Повсеместный интенсивный спад воды в реках ожидается с 25 августа..