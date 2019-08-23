Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года

Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.

По данным "Крымской железной дороги" (КЖД), железнодорожное сообщение должно стартовать 9-10 декабря, продажа билетов — в октябре. 17 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что темпы работ на железнодорожной части моста позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше обозначенного срока.

Как сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время рабочей поездки в Севастополь, работы идут согласно графику. При этом он отметил, что пока сложно сказать, кто будет оператором железнодорожных перевозок по мосту.

Также Дитрих осмотрел обновленный вокзал Севастополя и отметил, что он готов к приему поездов "на отлично". "Восстановили помещения, отделку, полностью заменили окона и двери. Вокзал сегодня выглядит, я считаю, на твердую "пятерку" и сегодня уже радует жителей Севастополя, принимает пригородные поезда. Соответственно, все работает", — сказал Дитрих.

Между тем, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал, власти города намерены проработать транспортную логистику внутри города для удобства пассажиров.

Глава города подчеркнул, что администрация сделает все возможное, чтобы приезжая на вокзал, люди могли спокойно уехать в любую точку Севастополя.

Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный в России и Европе — связал полуостров с другими российскими регионами. Автомобильное движение открылось в мае 2018 года, грузовое движение по нему стартовало позже — осенью того же года.