Руиза уговорили провести матч-реванш с Джошуа в Эр-Рияде

Окончательно объявлено, что матч-реванш за звание чемпиона мира по трем ведущим версиям в супертяжелом весе между мексиканцем Энди Руизом-младшим и британцем Энтони Джошуа пройдет в Саудовской Аравии. Ранее Руиз категорически отказывался ехать в Эр-Рияд.

Представители мексиканского боксера требовали в случае проведения боя в Аравии не только увеличить гонорар своего бойца [по контракту на первый бой он составлял 9 млн долларов], но и добивались ряда других гарантий, которые не входили в изначальную сделку.

По информации ESPN, промоутеру Джошуа Эдди Хирну удалось уговорить 29-летнего мексиканского чемпиона мира, пойдя на некоторые уступки. В частности, Руизу предложили более выгодные финансовые условия и его команда получила права на трансляцию реванша в Мексике.

Как уже сообщали Вести.Ru, Руиз сенсационно победил Джошуа в их первом бою, отобрав у британца его четыре чемпионских пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной организации бокса (IBO) в супертяжелом весе.