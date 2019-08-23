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23 августа 201912:23

Вологда стала "Городом трудовой доблести и славы"

ГТРК "Вологда"

Вологда стала "Городом трудовой доблести и славы". Это почетное звание носят всего двадцать городов России, сообщает ГТРК "Вологда".

Церемония вручения ордена прошла накануне. Вручил его Алексей Макарычев — представитель межгосударственного союза городов-героев. В честь праздничного события прошло несколько торжественных мероприятий. Особо отличившиеся школьники получили паспорта. Затем горожане приняли участие в гуляньях, организованных в историческом центре. Там же прошли музыкальные концерты и выступления творческих коллективов.

А сегодня в Вологде выступит "Хор Турецкого". Накануне коллектив побывал в Череповце  — на праздновании Дня государственного флага.

Текст: ГТРК "Вологда"

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