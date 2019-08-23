US Open. Грачева и Калинская в финале квалификации

На Открытом чемпионате США по теннису, последнем в сезоне турнире "Большого шлема", завершился второй круг квалификационных состязаний. Две россиянки из пяти стартовавших сумели выйти в финальный раунд – это Варвара Грачева и Анна Калинская.

Грачева была сильнее Данки Ковинич из Черногории – 7:6, 6:1. Калинская обыграла хозяйку кортов Катрину Скотт – 6:3, 6:3. Валерия Савиных уступила Рикель Хогенкамп (Голландия) – 4:6, 3:6. Людмила Самсонова проиграла Джейми Фурлис (Австралия) – 6:7, 6:7. Варвара Флинк не смогла обыграть Шилинь Сюй (Китай) – 3:6, 2:6.