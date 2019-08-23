Путин обсудил с Совбезом ДРСМД и испытание американской ракеты

После испытаний США ракеты наземного базирования Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает "Интерфакс".

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе совещания обсуждались вопросы ДРСМД в контексте недавнего испытания Вашингтоном ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Песков отметил, что президент сделал важное заявление, которое будет опубликовано в самое ближайшее время.