Момент ДТП с тремя пострадавшими в Сочи попал на видео

Утром в пятницу, 23 августа, на улице Транспортной в Сочи произошла серьезная авария – момент столкновения запечатлела камера наблюдения.

На записи видно, что водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Toyota Hiace.

По предварительным данным, озвученным местными СМИ, в результате аварии есть трое пострадавших – водитель микроавтобуса и два человека из легковушки. Все травмированные были доставлены в больницу.