Надаль назвал лучшего российского теннисиста

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль назвал имя лучшего российского теннисиста, с которым ему лично приходилось встречаться на корте. Им оказался Николай Давыденко, завершивший профессиональную карьеру в 2014 году. В свое время он являлся третьей ракетой мира.

Знаменитый испанец признался, что в России много хороших теннисистов. Однако выделил он только одного. "С Николаем Давыденко у меня всегда были очень сложные матчи", – приводит слова Надаля ТАСС.

Кроме того, испанский теннисист отметил, что у Даниила Медведева и Карена Хачанова, которые входят в топ-10, большое будущее.

Напомним, что Николай Давыденко за свою карьеру выиграл 21 турнир серии АТР в одиночном разряде.