Парусники "Седов" и "Крузенштерном" ждут гостей в порту Калининграда

Учебный парусник "Седов" возвращается из рейса. Он ошвартуется в калининградском порту рядом с "Крузенштерном". И завтра, 24 августа оба парусника отроют свои борта для жителей и туристов города.

Как сообщает ГТРК "Калининград", последние недели "Седов" провёл в северных морях, в частности, дошёл до Мурманска. По традиции, на его борту проходят практику курсанты профильных вузов. В течение двух месяцев они изучают основы морского дела. Практические занятия продлятся до сентября.