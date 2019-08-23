Путин отреагировал на испытание Штатами запрещенной ДРСМД ракеты

Испытания Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования всего через 16 дней после выхода из ДРСМД свидетельствует о том, что они давно нарушают договор, заявил Владимир Путин. Более того, пуск сухопутного Tomahawk был проведен из универсальной ячейки Mk41, уточнил российский лидер в эфире телеканала "Россия 24".

Именно такими ячейками оснащена система ПРО в Европе. Они же появятся и в Польше. Получается, что США лгали, когда утверждали будто из Мк41, расположенных в Румынии, могут стартовать только противоракеты Standard Missile. Факт грубого нарушения на лицо, считает президент, оспаривать его невозможно.

В этой связи Владимир Путин поручил Министерству обороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, исходящий от США, и подготовить симметричный ответ.

Что касается новейшего российского вооружения, то оно начало создаваться после того, как Штаты вышли из договора по ПРО в 2003 году, заявил глава государства на оперативном совещании с членами Совета безопасности. Россия был вынуждена обеспечивать свою безопасность. Вместе с тем, Москва не хочет, чтобы ее втянули в разрушительную для экономики гонку вооружений, уточнил Владимир Путин.

Несмотря на все действия США, Россия готова к равноправному и конструктивному диалогу, который позволит восстановить доверие между двумя странами и укрепить международную безопасность, добавил российский лидер.



Напомним, 2 августа США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причиной этого решения, по мнению Штатов, стали нарушения ДРСМД со стороны России.

Правда сразу после расторжения соглашения Вашингтон провел испытания запрещенных ранее крылатых ракет наземного базирования. Москва же, наоборот, ввела односторонний мораторий на размещение подобных систем вооружения.

ДРСМД, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, запрещает создание и размещение ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Речь идет как о баллистических, так и о крылатых ракетах.