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23 августа 201913:30

Госпитализировать Уилана не стали

Владимир Гердо/ТАСС

Обвиняемый в шпионаже против России американец Пол Уилан пожаловался на плохое самочувствие. К зданию Лефортовского суда в Москве, где рассматривается продление ареста Уилану до 29 октября 2019 года, была вызвана скорая помощь. Фельдшер осмотрела гражданина США, Она решила, что в экстренной госпитализации он не нуждается. Здоровье Уилана позволяет продолжить судебное заседание.

Поли Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, напоминает "Интерфакс". Его задержали в номере гостиницы "Метрополь". На изъятой у него флешке была информация, содержащая гостайну — список сотрудников российского секретного ведомства. Обвинение американцу в шпионаже в пользу американской разведки было предъявлено по статье 276 Уголовного кодекса России. Если вина Пола Уилана будет доказана, ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков настаивает на том, что его подзащитный с содержанием переданного ему электронного носителя ознакомиться не успел. Он якобы считал, что на флешке фотографии и личная информация о его прежних визитах в Россию. Американец вины не признает, считая свое уголовное преследование ошибкой. Он регулярно приезжал в Россию с 2007 года.

В Москву отставной морпех Пол Уилан прилетел по приглашению на свадьбу. Кроме американского гражданства Уилан имеет еще три подданства – Великобритании, Канады и Ирландии. Ко всем этим странам Пол Уилан обратился за правовой помощью в своем деле. Семья задержанного американца также обратилась за помощью в конгресс США, в американское посольство в Москве, а также в Госдеп.

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