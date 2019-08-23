"Сириус" свяжет Васильевский остров с Петроградской стороной. Электробус с таким космическим названием скоро отправится по маршруту городского транспорта № 128. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Родом электрокар из Вологды. Именно там его собрали на одном из машиностроительном предприятии. Сейчас автобус тестируют. По словам производителя, машина очень комфортабельная и просторная — сможет перевозить до девяноста пассажиров одновременно. Кроме того, он оборудован для маломобильных граждан, оснащен кондиционером. Заряженный от батареи электробус может проработать беспрерывно двенадцать часов и проехать почти 250 км.

По маршруту 128 уже запущены десять электробусов, тоже в тестовом режиме. Сейчас транспортники проводят голосование — чтобы выбрать лучшие модели, которые "пропишутся" в Петербурге.