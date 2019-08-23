Кремль: ситуации, подобные чернобыльской, невозможны

В Кремле исключили возможность того, что президент Владимир Путин может быть не информирован или введен в заблуждение в связи с той или иной чрезвычайной ситуацией.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал воспоминания Михаила Горбачева, который недавно рассказал о том, что первые сутки после аварии на Чернобыльской АЭС не был в курсе происходящего – его просто не проинформировали. По словам Пескова, сейчас такая ситуация просто исключена.

"Множественность источников, из которых президент получает информацию, скорость обмена информацией и внутри страны, и из-за рубежа настолько высока, что фактически такие ситуации, как было тогда с Чернобылем – невозможны", – подчеркнул Песков.

Как сообщает "Интерфакс", на вопрос о том, смотрел ли президент сериал "Чернобыль", Песков сказал: "Честно скажу, не знаю".

8 августа на полигоне под Северодвинском в Архангельской области во время испытаний произошел взрыв ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли 7 человек (сотрудники "Росатома" и Минобороны). Из-за взрыва произошло кратковременное повышение радиационного фона, затем он пришел в норму.

Однако вскоре стали распространяться карты, на которых якобы показано передвижение радиоактивного облака. В Кремле назвали это абсурдом. Путин на пресс-конференции в Финляндии подчеркнул, что радиационный фон находится в норме, а превышение не было зафиксировано соседними государствами.