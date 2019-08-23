Республиканцы запустили в продажу футболки с американской Гренландией

Для желающих поддержать идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия национальный комитет Республиканской партии запустил акцию по продаже футболок, на которых изображена карта США, а также карта Гренландии, окрашенная в цвета американского флага, передает "Интерфакс".

Отмечается, что тираж футболок ограничен. Они предлагаются в размерах от S до 3XL за пожертвование от $25 в пользу партии.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух помощников президента Трампа сообщала, что американский президент не раз интересовался возможностью купить Гренландию. Он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Трамп заявил, что покупка у Дании острова Гренландия была бы стратегически интересна США, однако этот вопрос не является приоритетным.

Как сообщалось, датские власти резко высказались относительно продажи острова.

Гренландия является самым большим островом в мире. Основная масса населения Гренландии (56 тысяч человек) проживает на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Копенгаген занимается внешней политикой и политикой безопасности острова.

Дания и США в 1951 году заключили соглашение, позволившее американским военным пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.

Как пишут западные СМИ, Гренландия привлекает внимание таких держав как США, РФ и КНР своим стратегическим положением и залежами ресурсов.