Медведь лишил депутата Госдумы 12 лошадей

Двенадцать лошадей пали жертвами агрессивного медведя, который пробрался на конеферму депутата Госдумы РФ Сергея Веремеенко в Тверской области. Народный избранник рассказал о произошедшем в своем Instagram.

"В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны!", — написал парламентарий.

Косолапый, по его словам, задрал 12 лошадей, которые содержались на его угодьях в Кашинском районе. В комментариях Веремеенко отметил, что медведи в окрестных лесах уже не боятся людей, и если раньше за лето их жертвами становились максимум две лошади, то только за последние дни от лап хищников погибли уже 15 животных.

"А в Торопце есть заповедник, где их берут маленькими у погибших медведиц и социализируют, после отправляют жить в лес. Теперь представьте Вашу встречу с этим медведем, он пойдет к вам за морковкой, а вы не поймете", — посетовал депутат.

На резонные замечания о бездействии пастухов парламентарий ответил, что "они и сами медведей боятся".