"Спасская башня", "Цветочный джем" и "Ночь кино": планы на выходные в столице

"Спасская башня", "Цветочный джем" и "Ночь кино": жителей и гостей столицы в эти выходные ждет крайне насыщенная программа. Продолжатся и торжества в честь Дня государственного флага. Порадует горожан и погода. Как не пропустить самое интересное?

Звуки труб и барабанов, саксофонов и тромбонов льются музыкальной рекой в самом сердце столицы — на Красной площади. Фестиваль "Спасская башня" открылся, и праздник уже в полном разгаре. В течение всего дня — концерты детских духовых оркестров, мастер-классы, конное представление. Вход до шести часов вечера свободный, а в 20:00 каждый день — вечернее шоу.

Сегодня — торжественная церемония открытия: выступят президентский оркестр, симфонический оркестр из Египта, международная команда кельтских танцев, оркестр альпийских стрелков из Италии и многие другие. По окончании — красочный салют, а в субботу в полдень на ВДНХ — шествие участников "Спасской башни".

В столице продолжают отмечать День государственного флага. Центром празднования станет проспект Сахарова. Завтра в 11 утра там соберутся тысячи людей, которые пронесут огромное полотно, сотканное из флагов всех регионов нашей страны, а также гигантский триколор. К флешмобу можно будет присоединиться в любой момент. В два часа дня начнется концерт с участием звезд эстрады. На Поклонной горе в этот же день — показательные выступления Кремлевской школы верховой езды.

В Бабушкинском парке — шоу барабанщиц. В "Коломенском" — фестиваль казачьей культуры. А на площади Революции — выходные русской кухни: там можно будет научиться варить уху, рассольник и готовить ароматное жаркое.

За десертом приходите на площадки фестиваля "Цветочный джем" — там открылись ярмарки, где можно попробовать и купить необычное варенье и мороженое. Заодно прогуляйтесь по цветущим садам — тем более, погода благоволит, — поучаствуйте в мастер-классах по флористике и посмотрите спектакли. В эти выходные на фестивале — дни кукольных театров. Начало представлений — в 16:00 и 18:00.

Спать в эти выходные будет некогда: завтра — акция "Ночь кино". Показы пройдут на различных площадках Москвы. Открытие — в кинотеатре "Октябрь". В музее-заповеднике "Царицыно" будет целое кинотеатральное представление. Посетители смогут узнать историю создания фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" и даже пройти церемонию посвящения в мушкетеры. Самые необычные кинотеатры на одну ночь откроются в бассейне "Чайка", на высотке на "Баррикадной", на станции метро "Деловой центр" — там пройдут ретро-показы.

А до наступления вечера можно отправиться на бесплатные экскурсии на "Мосфильм", в Музей кино или на киностудию "Союзмультфильм". На сайте акции — подробная информация. Там же можно зарегистрироваться — это нужно сделать обязательно, чтобы вход на все показы был свободным.