"Моя жизнь - совсем не "Кабачок "13 стульев": любовь и судьба пани Терезы

Народная артистка РСФСР Зоя Зелинская сыграла множество ролей в кино и театре, но особую популярность ей принесла роль пани Терезы в легендарном "Кабачке "13 стульев". Более того, этой популярной на советском телевидении передачи могло и не появиться, если бы не Зелинская, ведь это именно она уговорила своего мужа — режиссера Георгия Зелинского — сделать передачу из коротких смешных сцен. И телевизионное чутье ее не обмануло.

Кстати сказать, передача сначала называлась "Добрый вечер". Название "Кабачок "13 стульев" появилось благодаря зрителям: его выбрали по конкурсу, победитель получил ящик пива.



Вместе с Зелинским актриса прожила 19 лет, пока не встретила журналиста Владимира Леднева.

Он был необыкновенный, невероятный человек, необычайного ума и доброты.

Зоя развелась с мужем-режиссером, а в 41 год стала мамой – родила сына Сергея. Актриса признается, что рожать боялась, поскольку 25 лет играла героиню, умирающую от родов.

Зелинская была счастлива со вторым мужем, однако ей пришлось пережить его смерть.

Он надорвался. Это был удар. Его спасали четыре дня.

Когда заболел первый муж Георгий, Зоя забрала его к себе, хотя они и были в разводе. И бывшие супруги снова оказались под одной крышей.

Какие отношения были у Георгия и ее сына Сергея? Почему свою героиню из "Кабачка" актриса назвала Терезой? Как режиссер Плучек делал Зелинской предложение? Ответы – в "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым".