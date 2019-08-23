"Разное случается": Песков прокомментировал новости об SSJ-100

Продажу российских самолетов Sukhoi Superjet 100 мексиканской авиакомпанией Interjet прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это никак не удар по престижу российского авиастроения. Российские самолеты все чаще используется и Аэрофлотом и другими российскими авиакомпаниями.

"По мере того, как этих машин будет становиться больше, соответственно будут улучшаться все параметры и характеристики. Совершенно очевидный факт, — цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс". — Международная авиационная конъюнктура — штука очень непростая: и продают, и не летают, и приземляют. Разное случается — это не повод для каких-то далеко идущих выводов".

Interjet планирует до конца 2019 года продать 22 российских пассажирских авиалайнера. При этом представитель компании "Гражданские самолеты Сухого" добавил, что речь не идет о возврате самолетов производителю. Сейчас прорабатывается вопрос о частичном перераспределение флота авиакомпании. Не исключен и так называемый "мокрый лизинг", когда самолеты передаются другой авиакомпании вместе с экипажем и обслуживающим персоналом.

Кроме того, производитель самолетов сформировал пакет предложений по улучшению эксплуатационных характеристик самолетов SSJ-100 в парке мексиканского перевозчика.

По другим данным, мексиканская авиакомпания Interjet ищет покупателя либо на 14 лайнеров, либо на 21 самолет. Продать самолеты мексиканцы собираются из-за тяжелого финансового состояния авиаперевозчика.

5 мая 2019 года самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево. Стойки шасси при ударе о землю продавили баки. Разлившееся топливо загорелось. За минуту погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек. Они успели эвакуироваться с борта горящего авиалайнера.