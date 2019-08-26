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Помогите детям. Русфонд 5 часов назад

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26 августа 201909:05

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 16-летнем Максиме Дутове из Тамбова.

Мальчик получил тяжелейшую травму – глубокий ожог электрическим током, у него поражено 80 процентов поверхности тела и лица. Максим уже перенес несколько операций и длительное лечение, но в последнее время его состояние ухудшилось, воспаление прогрессирует, показатели крови снижаются. Мальчику необходимы дорогие лекарства и специальные перевязочные материалы, которые стоят очень дорого. У родителей Максима таких денег нет.

Из письма Сергея Дутова, папы Максима: "Беда случилась 5 мая. Мы с сыном поехали на рыбалку на озеро. Погода в тот день была неважная, дождливая. Над озером проходит высоковольтная линия электропередачи. Пока я выбирал место на берегу, вдруг раздался хлопок, будто выстрелили из ружья. Я оглянулся и увидел сына, лежащего на земле: он бился в судорогах, глаза закатились, лицо и волосы были опалены, сгорела одежда и удочка, которую он держал в правой руке, только кроссовки уцелели... Из-за повышенной влажности провода провисли, образовалась вольтова дуга. Максим, оказавшись в центре этой дуги, получил сильнейший удар электрическим током. Его на скорой доставили в районную, затем – в областную больницу, а через несколько часов перевезли в Москву, в Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №9 имени Г.Н. Сперанского. Все осталось в другой жизни: и школа, и настольный теннис, и игра на гитаре в музыкальной школе, которую Максим недавно окончил. Несколько месяцев сына вытаскивали с того света, провели десяток операций, но в июле его состояние резко ухудшилось. Хотя, кажется, хуже уже некуда. Врачи говорят, что спасти нашего мальчика помогут очень дорогие лекарства и специальные перевязочные материалы. До сих пор лечение сына оплачивалось из средств ОМС, но сейчас все лимиты исчерпаны и расходы уже превышены в полтора раза. Поэтому мы должны приобретать все лекарства и перевязочные средства за свой счет, но они очень дорогие. У нас с женой нет таких денег. Прошу, помогите!"

Для спасения Максима Дутова не хватает 824 333 руб.

Детский хирург Детской городской клинической больницы №9 имени Г.Н. Сперанского Анна Лагутина (Москва): "У Максима глубокий электроожог лица, спины, шеи, верхних и нижних конечностей, поражено 80% поверхности тела, хронические длительно незаживающие гранулирующие раны, острый дефицит донорских участков, значительное ухудшение показателей крови. Мальчику по жизненным показаниям требуется терапия эффективными и дорогими препаратами, а также специальные перевязочные материалы в течение длительного срока, необходимого для заживления ран и восстановления кожного покрова".

Внимание!

Стоимость лекарств и перевязочных материалов 1 519 940 руб.

695 607 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 824 333 руб.

ПОМОЧЬ МАКСИМУ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,531 млрд руб. В 2019 году (на 22 августа) собрано 906 715 032 руб., помощь получили 1237 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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