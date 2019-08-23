Евгений Донской поборется за место в основной сетке US Open

Все ближе старт основных состязаний Открытого чемпионата США по теннису, четвертого и заключительного в этом сезоне турнире "Большого шлема". На текущей неделе в Нью-Йорке проходит квалификация. В финал ее вышел россиянин Евгений Донской.

В состязаниях мужского квалификационного турнира старт взяли два россиянина – Доской и Алексей Ватутин. Последний проиграл уже на старте, а вот Евгений вышел в финал, победив португальца Жоао Домингеса – 7:6, 7:5.