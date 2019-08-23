Лидеры России и Турции обсудили сирийскую проблематику

Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Главной темой стала ситуация в Сирии. Лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные со стабилизацией обстановки в зоне деэскалации Идлиб, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган считают необходимым активизировать усилия по борьбе с террористической угрозой, исходящей из этого района Арабской Республики, и выполнить Сочинский меморандум.

Кроме того, президенты коснулись и вопросов создания Конституционного комитета, который также поможет урегулировать ситуацию в Сирии. В формировании этой структуры участвуют Россия, Турция и Иран при поддержке ООН.



Напомним, 18 сентября 2018 года в Сочи Путин и Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе. Документ предусматривает разведение сил правительственной армии и оппозиции.