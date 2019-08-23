"Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида-АРТ" недалеко от города Судак". Такую подпись под фотографией Сергея Мальгавко из ТАСС с крымского фестиваля разместила британская газета The Guardian на своем сайте. Для того, чтобы прочесть подпись, на фотографию, правда, нужно дополнительно кликнуть.

На фестиваль творческих сообществ в Тавриде уже зарегистрировалось 45 тысяч зрителей. "Таврида – АРТ " проходит с 20 по 26 августа в Крыму. Здесь собрались 2,5 тысячи молодых исполнителей и танцоров из 85 российских регионов, отмечает ТАСС. Организаторам фестиваля даже пришлось прекратить онлайн-регистрацию на сайте из-за того, что количество желающих посетить культурное мероприятие вдвое превысило возможности сценической площадки.

Заявление о непризнании реального положения Крыма сделал шестой президент Украины Владимир Зеленский. Разработать план постепенного признания Крыма российским предложил Киеву сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

"Зеленский продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения, вместо того, чтобы согласиться с тем, что полуостров вернулся в Россию на законных основаниях, — отметил он. — Все это возмутительно. Никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину нет".

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что признание Крымского полуострова российским позволит улучшить взаимоотношения между Россией и Украиной. Это даст шанс Украине нормально развиваться и становиться тем государством, о котором они так много говорят: цивилизованным, процветающим, подчеркнул российский сенатор.

Владимир Зеленский недавно, в частности, заявил о том, что Россия может вернуться в G8 только после того, как вернет Киеву Крым, и только после того, как прекратится конфликт в Донбассе.

По мнению крымчанина Сергея Цекова, Зеленский, к сожалению, пока не может объективно оценить ситуацию в отношении Крыма. Возможно, он реально думает, что вернет Крым Украине, предполагает Цеков. Но, тут же добавляет он, разбирающиеся в политики люди понимают, что возвращение Крыма Украине никогда не произойдет по многим причинам, главная из них – крымчане сами определили свою судьбу и сделали выбор на референдуме в марте 2014 года.

Крым был передан Украине в 1954 году. При этом Севастополь до 1991 года, до развала Советского Союза, оставался городом союзного подчинения. 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев. Киев пока отказался признавать Крым частью России. Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими парадоксальными высказываниями, назвал Севастополь недавно украинским городом с особым статусом.