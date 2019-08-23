Суд продлил арест Пола Уилана

Лефортовский суд Москвы продлил еще на два месяца арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Он останется под стражей до 29 октября.

Как сообщает РИА Новости, рассмотрение ходатайства следствия прошло в закрытом режиме из-за секретности дела. В суде присутствовали сотрудники консульского отдела посольства США.

Уилан пожаловался на плохое самочувствие, судья вызвала ему скорую помощь. По словам его адвоката, он страдает от паховой грыжи. Однако прибывшие на вызов врачи сказали, что Уилан не нуждается в экстренной госпитализации.

Как считает защита, расследование дела может быть завершено уже в сентябре, после чего оно поступит в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Сам бывший американский морпех вину не признает. Уилана задержали из-за флешки, на которой была секретная информация. Однако, по словам подозреваемого, сам он считал, что там фотографии его поездки в Сергиев Посад. Уилану грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.