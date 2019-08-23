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23 августа 201914:32

Велосипедист преподал "урок вежливости" подрезавшему его водителю

YouTube

Попытка жителя Краснодара проучить мешавшего ему на проезжей части велосипедиста обернулась ожесточенной стычкой, в которой водитель кроссовера потерпел фиаско. Очевидец снял инцидент на видео.

 

Учительство вышло автовладельцу боком. В попытке преподать велосипедисту урок поведения на дороге он явно перегнул палку, принявшись прижимать наездника к обочине на улице Дзержинского. Последний какое-то время терпел нападки, но ровно до того момента, когда проезжая часть оказалась для него полностью перекрыта. Остановившись, велосипедист в сердца ударил ногой по машине и уже было вернулся к своему транспорту, но тут кроссовер остановился.

Если водитель что и успел сказать, то только в промежутках между ударами дверью его же автомобиля. Салон ему удалось покинуть не раньше, чем спортсмен выпустил пар. Но и на проезжей части разговор не заладился — велосипедист явно не собирался слушать оппонента и дожидаться полицейских.

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