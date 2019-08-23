Пропавшие в ХМАО подростки найдены мертвыми

Полицейские и спасатели обнаружили тела подростков, пропавших на реке Ляпин в Ханты-Мансийском автономном округе, передает "Интерфакс".

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО в пятницу, 23 августа тела двух пропавших юношей с помощью специального оборудования найдены в реке примерно в 500 метрах от лодки. Видимых телесных повреждений при визуальном осмотре не выявлено. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

На месте происшествия работает следственная группа, допрашиваются родственники, одноклассники и знакомые подростков.

Как сообщалось, 19 августа на реке Ляпин в районе сельского поселения Саранпауль была обнаружена пустая моторная лодка, на которой подростки отправились на рыбалку и пропали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.