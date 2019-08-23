Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне

Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети. Глава государства уверен, что новый храмовый комплекс поможет приобщению людей, особенно молодежи, к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укрепит мир и согласие в обществе.

Мечеть называется "Гордость мусульман". Она расположена в городе Шали и вмещает до 30 тысяч человек, еще 70 тысяч могут молиться на прилегающих к комплексу верандах, сообщает агентство "Интерфакс".

В торжественной церемонии открытия мечети приняли участие полпред президента в регионе Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, а также представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других стран.

Также 23 августа в Шали открыли школу, где будут изучать Коран.