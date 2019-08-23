Пресс-секретарь "Победы" прокомментировала скандал во Внукове

"В этой истории двойное нарушение правил: и ручная кладь не соответствовала габаритам, и опоздание на рейс", — так прокомментировала в эфире программы "60 минут" скандальный случай во Внукове пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.

"У нас есть четкие, жесткие правила, которые никто не должен нарушать. Мы не ограничиваем ни по весу, ни по количеству мест ручную кладь. Самое главное, чтобы все поместилось в калибратор и соответствовало габаритам, которые установил производитель наших самолетов, а не "Победа". Если эти требования выполняются и человек приходит вовремя на посадку, то никаких проблем не будет", — уверила пресс-секретарь.

По ее словам, сотрудники "Победы" очень серьезно отнеслись к этой ситуации, посмотрели всю историю прохождения предполетной и в Краснодаре, и в Москве.



"Наш клиент Валентина прилетела во Внуково в 17.45. В ее посадочном талоне написано, что посадка на следующий рейс в Чебоксары заканчивается в 19:15, то есть практически спустя полтора часа. Она приходит на гейт в 19:18 уже с опозданием. На тот момент двери были еще открыты, и автобусы к самолетам не уехали. Можно было что-то предпринять. Но начинается разбирательство. Ручная кладь не поместилась в калибратор. А когда в 19.23 клиент соглашается выполнить правила авиакомпании и проследовать в самолет, автобусы уже уехали на удаленную стоянку, и гейт закрылся", — подробно разъяснила Елена Селиванова. Она обратила внимание, что в самолете сидело 180 человек и у каждого из них была причина вылететь вовремя.

Накануне пользователей Интернета возмутили кадры, которые были сделаны в аэропорту Внуково. Там из-за нарушений отказались пускать в самолет пассажирку, опаздывающую якобы на похороны в Чебоксары. Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом. На инцидент отреагировал также замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он направил запрос в транспортную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.