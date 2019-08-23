Рекордный трансфер "Наполи": хавбек ПСВ Лосано переезжает в Неаполь

Полузащитник футбольной сборной Мексики и голландского ПСВ Ирвинг Лосано ближайшие пять лет проведет в итальянском "Наполи". Клуб Серии "А" подтвердил трансфер мексиканца, который, по данным инсайдеров, стал рекордным для итальянской команды.

Контракт с 24-летним мексиканским хавбеком рассчитан на пять лет, до лета 2024 года и обошелся неаполитанцам в 38 млн евро, сообщает официальный сайт "Наполи". Столь высокой сумма трансфера стала еще и потому, что голландцы обязаны 20% денег перечислить бывшему клубу Лосано "Пачуке": эта выплата составит 7,5 млн евро.