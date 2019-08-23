Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года

Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Одна из допинг-проб хоккеиста, взятая во время последнего чемпионата мира, оказалась положительной.

Как сообщает официальный сайт IIHF, Кузнецову вменяется в вину употребление кокаина, который входит в перечень запрещенных веществ.

Срок дисквалификации российского спортсмена истечет 12 июня 2023 года. Отмечается, что Кузнецов не требовал вскрытия пробы В.