ЧП под Северодвинском: проблем с радиацией нет

Повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне под Северодвинском не произошло. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Многочисленные станции наблюдения за радиационной обстановкой, не только в России, а и у наших соседей — в Норвегии, Финляндии. Ни одна из этих станций повышения радиационного фона не зафиксировала", — цитирует Иванова ТАСС.

После ЧП были обследованы более 110 человек — водители, пилоты, врачи и другие сотрудники системы здравоохранения, которые помогали в ликвидации последствий. Ни у кого из них не было выявлено превышения допустимых уровней радиоактивности, сообщила и.о. министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.

У одного человека были обнаружены следовые, подпороговые количества цезия-137. Однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий взрыва, передает "Интерфакс". Вероятно, этот элемент мог попасть в организм с пищей.

Кроме того, 20 медиков прошли специальное дополнительное обследование в ФМБА имени А.И Бурназяна в Москве. Исследования провели на спектрометре ионизирующих излучений человека.

8 августа на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания прогремел взрыв. Погибли семь человек – сотрудники Росатома и военнослужащие. Пострадавшие были направлены на лечение в Москву.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а превышение радиационного фона не было зафиксировано соседними государствами. "По имеющимся у меня докладам, все находится в норме", — заверил Путин на пресс-конференции в Финляндии.