Директор Заворотнюк уточнил, что с ней

Слухи о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг ее концертный директор Стас Христов в беседе с журналистом РЕН ТВ. По его словам, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" все в порядке.

Ранее журнал "Тайны звезд" сообщил, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Заворотнюк обнаружено онкологическое заболевание, из-за которого ей пришлось перестать выходить в свет и отменить спектакли в театре. Как пишет издание, возможно, актриса прошла процедуру ЭКО, что могло стать причиной заболевания.

"Я вообще не знаю, что они там написали. Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было. Второе — с Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова", — сказал Стас.

От предыдущего брака с Дмитрием Стрюковым у Анастасии Заворотнюк двое детей. С 2008 года Анастасия состоит в счастливых отношениях с фигуристом Петром Чернышевым. Почти год назад у пары родилась дочка Мила.