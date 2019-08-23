Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре рассказал Владимиру Путину об итогах его визита на Украину, сообщает пресс-служба Кремля.

Также лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией в Сирии и борьбой с терроризмом. Россия и Израиль должны вместе решать эти проблемы, считают главы государств.



Напомним, Биньямин Нетаньяху посетил Украину 19 августа. Это первый визит израильского руководства за 20 лет. Поездка, кстати, была изначально омрачена тем фактом, что жена Нетаньяху Сара выбросила кусок хлеба с солью, который ей преподнесли в аэропорту Киева.