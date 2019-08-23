В Сочи аварийно сел самолет "Уральских авиалиний"

В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет. Речь идет о воздушном судне "Уральских авиалиний", которое выполняло рейс из Тель-Авива.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник, посадка прошла благополучно. В результате случившегося никто не пострадал. На борту самолета были 160 человек.

Чудом в кукурузном поле называют случившуюся 15 августа аварийную посадку А321 в Жуковском. У самолета отказали оба двигателя, но экипаж сумел посадить воздушное судно. На борту были 226 пассажиров — никто не погиб.