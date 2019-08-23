Медведев: при переходе на четырехдневку зарплаты не должны снизиться

В перспективе в России может быть введена четырехдневная рабочая неделя, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, подчеркнув, что произойдет это, конечно, "не сию секунду".

По словам главы правительства, при подготовке подобных изменений необходимо учесть многие нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя, чтобы в конечном итоге это сопровождалось ростом производительности труда, а уровень заработной платы был сохранен.

"Эти изменения должны быть гибкими, но при понимании того, что, естественно, сохраняется система оплаты труда, которая изначально предусмотрена трудовым договором", — указал Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

Премьер напомнил, что сейчас идет активное обсуждение этой идеи в экспертных кругах, и предложил руководителю РСПП присоединиться к дискуссии, передает ТАСС.

Ранее с предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю выступила Федерация независимых профсоюзов России. Минтруд должен взвесить все возможные плюсы и минусы этой инициативы до 30 сентября.