Guardian лишила Крым территориальной принадлежности

Британское издание The Guardian в четверг, 22 августа, опубликовало на своем сайте избранные фотографии из разных уголков мира, которые, по мнению СМИ, отражают картину дня. В их числе — снимок с проходящего в Крыму форума "Таврида-Арт". Изначально подпись к нему была такой: "Крым, Россия", но впоследствии из нее исчезло слово "Россия" — остался только "Крым" без указания страны.

Многие российские СМИ обратили внимание на подпись в британской газете. Полностью она была таковой: "Крым, Россия. Посетители пятого фестиваля "Таврида-Арт" возле города Судак". Затем территориальная принадлежность Крыма исчезла. В других же снимках, опубликованных в подборке, указана страна, в которой сделана фотография.

Стоит отметить, что ранее в The Guardian неоднократно публиковались материалы, в которых осуждалось присоединение Крыма к России. По мнению журналистов издания, данный процесс является незаконным.

Крым в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина по сей день продолжает обвинять в этом российскую сторону.