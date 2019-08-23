У севшего в Сочи A320 "Уральских авиалиний" разрушилось колесо

Авиалайнер Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи. По предварительным данным, у самолета разрушилась пневматика левого колеса шасси, пишет агентство "Интерфакс".

Экстренные службы воздушной гавани были переведены в полную готовность. Однако посадка прошла успешно, никто не пострадал.

А320 летел из Тель-Авива в Сочи, уточнили в авиакомпании. Как рассказал генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, лайнер проходил все необходимые техосмотры. Хотя дефекты тоже исключать нельзя, добавил он.



Это уже второй инцидент с самолетами авиакомпании за месяц. Ранее А321, вылетавший из аэропорта Жуковский, столкнулся со стаей птиц. У лайнера отказали оба двигателя, однако экипаж смог посадить его на ближайшем кукурузном поле. 74 пассажира получили травмы, однако обошлось без жертв.