Умер один из богатейших людей мира, мешавший борьбе с глобальным потеплением

В пятницу, 23 августа, в возрасте 79 лет скончался известный американский бизнесмен Дэвид Кох, являющийся одним из богатейших людей мира.

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на брата миллиардера — Чарльза Коха. "С тяжелым сердцем сообщаю, что мой брат Дэвис скончался", — отметил родственник умершего.

Причина смерти Коха не уточняется. Отмечается, что 27 лет назад у бизнесмена диагностировали рак простаты, но он смог справиться с болезнью.

Дэвид Кох занимал одиннадцатое место в рейтинге миллиардеров Forbes по данным 2019 года. Также с ним эту позицию занял его брат Чарльз. Состояние каждого из мужчин оценивается в 42,4 миллиарда долларов.

Дэвид и Чарльз Кох являются владельцами долей в основанной их отцом компании Koch Industries. Организация занимается нефтепереработкой, производством удобрений, а также товаров повседневного использования, в числе которых, например, стаканчики и туалетная бумага.

Дэвид Кох уделял много внимания благотворительности, особенно медицинским исследованиям. Несмотря на это, некоторые движения, занимающиеся защитой экологии, нередко обвиняли Koch Industries в блокировании проектов, которые полезны для окружающей среды. В 2011 году журнал Rolling Stones включил братьев-миллиардеров в список двенадцати лиц, которые мешают прогрессу в борьбе с глобальным потеплением.