Минтруд установил новый прожиточный минимум

Во втором квартале 2019 года прожиточный минимум в целом по России составит 11 тысяч 185 рублей (в первом квартале составлял 10 тысяч 753 рубля). Соответствующий приказ подписал первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Под прожиточным минимумом подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для жизни человека. Показатель используется при формировании государственного бюджета и разработке социальных программ.

Каждый квартал уровень прожиточного минимума устанавливается для населения в целом, а также для трех групп: трудоспособных граждан, пенсионеров и детей.

Для трудоспособного населения во втором квартале 2019 года прожиточный минимум составит 12 тысяч 130 рублей (ранее 11 тысяч 653 рубля), для пенсионеров — 9 тысяч 236 (ранее 8 тысяч 894 рубля) рублей, для детей — 11 тысячи 4 рубля (ранее 10 тысяч 585 рублей), сообщает ТАСС.