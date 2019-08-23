Занесли инфекцию: Михалков перенес серию операций

Никите Михалкову пришлось перенести на 2020 год начало съемок нового фильма под названием "Шоколадный револьвер". Причина – несколько операций на ноге, которые сделали российскому режиссеру, сообщает агентство "Интерфакс".

Михалков пояснил, что ему меняли сустав. Врачи провели несколько хирургических вмешательств, 39 часов режиссер провел под наркозом. Кроме того, ему занесли инфекцию, "и началась череда всяких испытаний", добавил Михалков.

Журналисты также отметили, что на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму Михалков появился на костылях.

Премьера фильма "Шоколадный револьвер" запланирована на 2021 год. Никита Михалков – режиссер, продюсер и соавтор сценария кинокартины.