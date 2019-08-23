За дорожку кокаина: накажет ли НХЛ Кузнецова за наркотики?

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Положительный результат дала допинг-проба Кузнецова, взятая на чемпионате мира 2019 года. Как сообщает пресс-служба IIHF, в крови российского спортсмена обнаружены следы кокаина.

В мае этого года в Интернете появилось видео, на котором Евгений сидит за столом, на котором две дорожки неизвестного порошка. Тогда обладатель Кубка Стэнли заявил, что не имеет отношения к происходящему.

"Я просто зашел к знакомым в номер, – рассказал тогда Кузнецов. – Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе…Позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее".

Всё, попался Кузя. Временная дисквалификация за кокаин. А ведь все отрицал pic.twitter.com/vOvORTFWTP — Руслан Абушкин (@abushkin) 23 августа 2019 г.

После этого лига и клуб провели расследование. Кузнецов выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что никогда не употреблял наркотики, а также извинился за то, что поставил себя в подобное положение. Затем заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что у Лиги нет оснований сомневаться в честности хоккеиста и объявил о формальном закрытии дела.

Так что же теперь грозит российскому форварду? Хоккеист отказался от вскрытия пробы "В", чем только подтвердил факт употребления запрещенных препаратов. Он вправе обжаловать решение IIHF. В данной ситуации максимум, на что он может рассчитывать, так это сокращение срока дисквалификации.

Но вообще-то НХЛ и IIHF две разные организации, которые не имеют друг к другу никакого отношения. В Национальной хоккейной лиге лояльнее относятся к подобным ситуациям. Кузнецова, как минимум, ждет крупный штраф от клуба и пропуск нескольких матчей. Также ему, возможно, придется пройти специальную программу профсоюза по борьбе с наркоманией.

Стоит также отметить, что Евгений далеко не первый спортсмен НХЛ, который попался на кокаине. Дэйли в 2015 году рассказал о том, что лиге известно, что более 20 хоккеистов принимают наркотики.