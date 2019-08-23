Второй пакет американских санкций против России вступит в силу 26-го

Госдеп США в пятницу, 23 августа, подтвердил информацию о том, что второй пакет санкций против России начнет действовать с 26 августа 2019 года.

Об этом ранее сообщало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Санкции связаны с обвинением в применении химоружия в британском Солсбери, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Федеральный регистр США.

Первый пакет ограничений в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием был введен год назад. Для второго этапа нужно было выбрать как минимум три меры из шести, которые перечислены в законе.

В результате США остановились на следующих мерах: Вашингтон будет противостоять выдаче всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций — в их числе Всемирный банк и МВФ; американская сторона ужесточит лицензирование при продаже России ряда товаров и технологий; США запретят банкам государства участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России, а также выдавать кредиты российскому правительству.

Второй пакет санкция связан с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии — это произошло 4 марта 2018 года. Ответственность за случившееся британская сторона возложила на Россию. Лондон и ряд стран-союзников Соединенного Королевства в качестве ответных мер выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

Россия, в свою очередь, отвергает обвинения, поскольку все химическое оружие страны было уничтожено в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.