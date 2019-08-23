ФХР: употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с официальным заявлением о дисквалификации российского нападающего Евгения Кузнецова сроком на четыре года за употребление запрещенных веществ.

"Федерация хоккея России всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте, – сообщает пресс-служба организации на официальном сайте. – В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил. Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено".

Также ФХР сообщила, что будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом ВАДА, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями ИИХФ.