Второй за день: экстренно сел еще один неисправный самолет "Уральских авиалиний"

В аэропорту Геленджика экстренно приземлился самолет "Уральских авиалиний". Это уже второй за день подобный случай.

О случившемся сообщил "Интерфакс" генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. По его словам, воздушное судно осуществило благополучную посадку. В настоящее время производится высадка пассажиров, после чего самолет полетит домой.

По словам еще одного источникам, причиной экстренной посадки воздушного судна стал перегрев двигателя.

Ранее в пятницу, 23 августа сообщалось, что в Международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus A-320. Воздушное судно следовало по маршруту Тель-Авив — Сочи. На борту были 160 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной случившегося стало разрушение пневматики левого основного колеса.

15 августа с самолетом, принадлежащим авиакомпании "Уральские авиалинии", случался похожий инцидент. Airbus A321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Тогда на борту лайнера были 226 пассажиров, а также семь членов экипажа. Пострадали несколько человек, никто не погиб.