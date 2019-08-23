Жертва или мошенница: у уборщицы нашли долг в 2 миллиарда рублей

У обычной уборщицы из Воскресенска с зарплатой около 15 тысяч рублей в месяц внезапно обнаружился долг в размере 2 миллиардов рублей. 47-летняя Светлана Бодрова с удивлением узнала, что, оказывается, является учредителем крупной фирмы "Реалити Плюс", которая обанкротилась. Программа "Прямой эфир" решила провести свое собственное расследованием, чтобы выяснить, как такое стало возможным.

В студии Светлана рассказала, что в 2014 году в поисках подработки познакомилась некоей Ириной Ботиной. Та предложила ей работу курьера и пригласила для оформления необходимых бумаг в Москву. Попросила паспорт и ИНН, а за подписанные бумаги заплатила Светлане 2 тысячи рублей. Еще столько же Ирина Ботина пообещала дать, если Светлана откроет счет в банке. На вопросы, зачем курьеру банковский счет, та отвечала что-то невразумительное, но тогда, по словам Светланы, ее это не насторожило, и она сделала все, как просили. Курьером, правда, она работать так и не начала.

Через 2 года Светлана получила вызов в Дорогомиловский суд, где судья озвучила ей огромную сумму долга. Как оказалось, по документам уборщица стала учредителем пяти компаний, в уставном капитале каждой из которой у нее была доля от 10 тысяч до 400 тысяч рублей. По словам Светланы, когда ее привезли на допрос в Следственный комитет, там уже сидел десяток таких же, как она, "миллиардеров".

Муж Светланы Евгений Бодров рассказал журналистам, что тогда не вдавался в подробности нового "трудоустройства" жены. Ситуация в семье была очень сложная — младший ребенок перенес три операции. Дорога была каждая копейка. Однако программе "Прямому эфиру" стало известно, что сам Бодров тоже является генеральным директором сразу трех фирм, и открывал он их через все ту же Ботину и тоже за 2 тысячи рублей!

Сама Ирина Ботина в этом году умерла. Однако она была не единственной подобной вербовщицей в Воскресенске. По словам еще одной местной жительницы Татьяны Гончаровой, с ней провернули похожую схему.

Между тем, мнению юристов в данной истории разделились. По словам одних, если Светлана действительно не участвовала в оформлении сделок, значит, ее подписи подделали, и тогда Бодрова может искать защиту в правоохранительных органах. Результаты почерковедческой экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, говорят в пользу героини программы.

Однако некоторые эксперты уверены, что супруги Бодровы лукавят, утверждая, что ничего не знали. Например, зачем тогда Светлана отказывается от юридической помощи, которую ей готовы обеспечить бесплатно? Тест на детекторе лжи, который прошла Светлана, подтвердил, что она догадывалась, во что ввязывается.

Так сколько же на самом деле платили Светлане те два года, что она не работала курьером? Были ли государственные органы экономического контроля в сговоре и в доле с аферистами? У кого сейчас те деньги, которые требуют с Бодровой? Ответы — в программе "Прямой эфир".