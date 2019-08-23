Ушел из жизни режиссер Михаил Ведышев

В Москве на 65 году скончался режиссер Михаил Ведышев. Он умер 22 августа, но Союз кинематографистов России сообщил о смерти только сейчас. Прощание с Ведышевым состоится 26 августа в траурном зале больницы №1.

Михаил Васильевич Ведышев родился 27 июля 1955 года. В 1974 году он окончил Пензенское художественное училище и получил диплом "театрального художника". А в 1983 году поступил на режиссерский факультет ВГИК.

Российскому зрителю Ведышев запомнился такими кинокартинами, как "Бурса" и "Кому на Руси жить".