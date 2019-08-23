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23 августа 201918:10

Задержаны владелец и техдиректор турецкого отеля, где чуть не погибла россиянка

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В Турции задержаны технический директор и владелец отеля, в котором серьезно пострадала несовершеннолетняя туристка из России. Об этом сообщают СМИ.

На этой неделе в больницу Бодрума была доставлена двенадцатилетняя девочка, которая едва не утонула в бассейне. Ее руку засосало в открытое сливное отверстие и она провела несколько минут под водой. Сейчас ребенок находится в реанимации в состоянии комы

Трагический инцидент произошел 18 августа. То, что руку ребенка засосало насосом в трубу, заметил отец девочки. Один вытащить ее он не смог, потребовалась помощь других отдыхающих.

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