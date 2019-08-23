Молодые архитекторы представили свои идеи по сохранению исторической ценности Пензы

Губернатором региона Иван Белозеруев провел совещание с молодыми пензенскими архитекторами. В ходе встречи участники обсудили проблему сохранения исторической ценности областного центра. Чтобы сберечь объекты культурного наследия и архитектурную линию Пензы в ее историческом виде, специалисты предложили список мероприятий. В центре внимания - деревянные строения.

"Особый охранный статус у нас имеют всего десять объектов. Безусловно, этого мало для передачи всего многообразия деревянной архитектуры. Ведь именно она является главной пензенской особенностью. Я знаю много туристов, приезжающих именно ради деревянной застройки", — рассказал ГТРК "Пенза" архитектор Евгений Кутай.

"Сейчас мы стараемся активнее сотрудничать с архитектурным сообществом в области воплощения определенных проектов по созданию комфортной городской среды. Причем не только в самой Пензе, в последнее время мы продвинулись и в районы области. Однако для того, чтобы облик наших городов стал меняться, нам необходимы профессионалы", — прокомментировал глава региона.

Молодые специалисты также подчеркнули тот факт, что часто после того, как такие дома попадают в программу по переселению из аварийного жилья, их попросту сносят. Архитекторы предложили вместо этого делать в них капремонт и восстанавливать при этом внешний вид.

Также губернатору представили проект по воссоздания исторической среды "Том Сойер фест". Напомним, этот фестиваль появился в 2015 году в Самаре. Идея заключается в том, что волонтеры возрождают старые здания в обновлённом виде.